Смолов ярко пообщался с журналистами

Фото инстаграм Фёдора Смолова

Форвард московского "Локомотива" Фёдор Смолов неохотно дал комментарии прессе перед зимней паузой в РПЛ.

Диалог журналистов с 31-летним футболистом "железнодорожников" опубликовал "Чемпионат".

– Ты не любишь общаться с журналистами, но при этом не увидишь нас до февраля...

– Слава богу.

– Можешь сказать пару слов по первой части сезона?

– Нет.

– Почему?

– А что говорить про это?

– Надо подвести итоги, наверное.

– Да нечего подводить итоги. Подведeм после 30-го тура.

– Как игра? Вы не побеждали с октября.

– Бывало и лучше.

В текущем сезоне Смолов сыграл 22 матча за "Локомотив" и забил 7 голов.

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