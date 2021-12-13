Смолов ярко пообщался с журналистами
Форвард московского "Локомотива" Фёдор Смолов неохотно дал комментарии прессе перед зимней паузой в РПЛ.
Диалог журналистов с 31-летним футболистом "железнодорожников" опубликовал "Чемпионат".
– Ты не любишь общаться с журналистами, но при этом не увидишь нас до февраля...
– Слава богу.
– Можешь сказать пару слов по первой части сезона?
– Нет.
– Почему?
– А что говорить про это?
– Надо подвести итоги, наверное.
– Да нечего подводить итоги. Подведeм после 30-го тура.
– Как игра? Вы не побеждали с октября.
– Бывало и лучше.
В текущем сезоне Смолов сыграл 22 матча за "Локомотив" и забил 7 голов.
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