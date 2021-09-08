Смолов ярко высказался о Карпине

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Смолов ярко высказался о Карпине

Фото: инстаграм Федора Смолова/Автор неизвестен

Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов поделился мнением о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

"Сказал ли мне что-то Карпин после того, как я обошел его по числу голов сборной России? Нет, ничего не сказал. Это осталось шуткой. Классно, когда главный тренер на такой волне общается с игроками, не только со мной, а со всеми ребятами. Это раскрепощает, становится достаточно комфортно", – приводит слова Смолова пресс-служба сборной России.

31-летний Смолов выступает за сборную России с 2012 года. Всего он провел за национальную команду 41 матч и забил 15 голов.

Не пропустите: Смолов ярко отреагировал на первый гол за сборную России с 2019 года. | http://soccernews.ru
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