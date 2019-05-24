Смолов является первым в списке форвардов для "Динамо"

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Смолов является первым в списке форвардов для "Динамо"

"Динамо" в следующем сезоне намерен усилить состав. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, московский клуб интересуется форвардом "Локомотива" Федором Смоловым. Он является первым в списке возможных покупок клуба.

29-летний футболист перешел в "Локомотив" из "Краснодара" за 9 миллионов евро летом 2018 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 23 матчах, забив 7 голов и сделав 3 ассиста.

А еще: Смолов выиграл первый трофей в карьере| http://soccernews.ru
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