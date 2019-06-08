Смолов забил 100-й гол в карьере

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Смолов забил 100-й гол в карьере

Нападающий "Локомотива" и сборной России Фёдор Смолов в сегодняшнем победном матче с Сан-Марино (9:0) отметился двумя голами.

Стоит отметить, что Смолов вышел на поле на 60-й минуте и спустя 17 минут забил свой 100-й гол с точной передачи Магомеда Оздоева.

В матче также по голу забили Антон Миранчук и Федор Кудряшов. Артем Дзюба оформил "покер".

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