Смолов забил еще один классный гол в ворота Испании

Теги россияфедор смолов

Смолов забил еще один классный гол в ворота Испании

Сборная России в товарищеском матче играет с Испанией.

В середине второй половины счет в поединке сравнял нападающий россиян Федор Смолов, который классно пробил из-за пределов штрафной площади.

Видео: Отличный удар Смолова.

Не пропустите: Отличный гол Смолова в ворота сборной Испании. | http://soccernews.ru

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