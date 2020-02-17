Смолов забил на "Бернабеу", "Лацио" сказал "да" чемпионству, а Холанд опять на коне: рассказываем, что там у европейцев!

В АПЛ пока непонятно ничего, кроме чемпионства "Ливерпуля". Разрыв на вершине АПЛ растет дальше, как и уверенность "скаузеров". Никто уже не считает гандикап "Ливерпуля", не сомневается в чемпионстве, не празднует сверхранний выход в следующую ЛЧ. Публику интересует лишь игра и рекорды, которые могут подчиниться этой фантастической команде. Нелегкий успех на поле "Норвича" с единственным голом Мане продолжил победную серию Ливерпуля до 17 матчей, а беспроигрышную – до 43. Ребята Юргена Клоппа 10 раз сохранили ворота "сухими" за 11 предыдущих туров. Другой представитель ТОП-4 – "Лестер" – может только завидовать такой форме. У "лис" одна виктория в 5 последних матчах АПЛ. Пятничную нулевую ничью с "Вулверхэмптоном" они должны воспринимать за счастье, ведь "португальская колония" создала больше моментов. Если так пойдет дальше, второе место "Лестеру" подарят разве что вероятные санкции по отношению к "Манчестер Сити". Еще один поединок может навести шороху в гонке за ЛЧ – "Челси" против "Манчестер Юнайтед". Однако, повторение московского финала Лиги Чемпионов состоится только сегодня. Об этом матче мы сделаем отдельный материал уже завтра!

В Германии ноздря в ноздрю! Немецкий чемпионат снова шокировал – этот уикенд сенсационный в том плане, что никакой сенсации ни случилось. Все фавориты победили, все матчи завершились прогнозируемо – неслыханная роскошь для Бундеслиги. "Бавария" 15-минутным блицкригом разнесла "Кельн": Мюллер продолжил штамповать ассисты, а Левандовски забил 40-й гол в сезоне. "Дортмунд" не позволил "Айнтрахту" даже поднять голову (17:1 по ударам), а Холланд возобновил свои бомбардирские подвиги. Гладбах разгромил "Фортуну", вовремя изменив схему. "Лейпциг" на классе переиграл "Вердер", "Байер" лучше реализовал моменты в перестрелке с "Унионом", и только "Шальке" расписал нули с "Майнцем". На вершине Бундеслиги сохранился статус-кво. Тур можно вычеркнуть из жизни, сократить, как дробь в математике. Посмотрим, кто потеряет баллы первым!

"Лацио" – на коне, "Интер" – под конем, "Ювентус" нервно просит сигарету у Сарри. Римляне одержали волевую победу над "Интером", вышли на второе место и отобрали у "нерадзурри" статус главного оппонента "Юве" в борьбе за Скудетто. Успех справедливый – в равном матче команда Симоне Индзаги организовала больше голевых моментов. Особый респект Милинковичу-Савич и Луису Альберто, которые творили божество на полуфлангах. Перед очной встречей "Лацио" имел 18-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, "Интер" – 16-матчевую. "Орлы" сохранили свой ход и приструнили прямого конкурента. "Ювентус", правда" не пустил Лацио на вершину таблицы, обыграв "Брешию". "Старая синьора" не имела форы в виде автоматического гола, так как Роналду дали отдых, однако шедевры Дибалы и Куадрадо все компенсировали.

4 команда в ЛЧ от Италии практически определена! "Аталанта" и "Рома" – единственные претенденты на четвертое место в Серии "А", однако эта борьба рискует умереть в течение февраля. С начала месяца у команды Паулу Фонсеки три фиаско. Что хуже – наблюдается отрицательная динамика в качестве игры. Если предыдущие неудачи можно было списать на невезение (при поражениях от "Торино" и "Юве" "Рома" выглядела лучше оппонентов, "Болонье" и "Сассуоло" проиграла ничейные матчи), то субботний поединок с "Аталантой" "волки" провалили. Своими силами не построили и двух атак с острым завершением, а гол забили после подарка. Бергамаски переиграли соперника по всем статьям и оторвались от "Ромы" на 6 очков. Вопрос решен?

Барселона одолела претендента на Лигу Чемпионов! Одержимый владением Кике Сетьен против прагматического Пепе Бордаласа – идеальный поединок. К тому же они годами враждуют. Первый имел преимущество в классе исполнителей, за другого говорил постоянный прогресс команды. На "Камп Ноу" каждый разыграл свои козыри: "Хетафе" достойно держался благодаря агрессивному прессингу, компактному защитному блоку и 30 фолам (антирекорд сезона!), А Барса 76% игрового времени контролировала мяч и искала пути к чужим воротам разрезными передачами. Каталонцы больше создали и заслуженно победили, но "Хетафе" до последнего держал тер Штегена в напряжении и сохранял интригу. Благодаря этому результату лидерство Мадрида в Примере стало очень шатким – один пункт преимущества над "Барселоной". "Сливочные" принимали аутсайдера первенства, но "отвозить" "Сельту" не удалось. За первый тайм "Реал" даже ни разу не побеспокоил голкипера галисийцев, а в итоге наделал ошибок на 2:2. Единственный позитив для "Реала" – возвращение после травмы и полезная игра Эдена Азара (заработанный пенальти, 3 ключевых паса). Одним из авторов голов стал наш нападающий Федор Смолов. Что бы не говорил Мостовой, стартовый отрезок у российского нападающего получился неплохим! А вот Зинедин Зидан получил и виртуальный пощечину результатом, и реальную пощечину от Джозефа Айду, который в неуклюжем падении ногой "заехал" тренеру в лицо. Другой столичный клуб выдал аналогичный итог – "Атлетико" сыграл 2:2 с "Валенсией". Несмотря на два забитых, атака "матрасников" совсем не впечатляет. Команда терпит, а не играет. Впрочем, возможно, это единственный шанс остановить "Ливерпуль" на этой неделе в ЛЧ.