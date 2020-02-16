Смолов забил "Реалу", открыв счет голам в чемпионате Испании

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Смолов забил "Реалу", открыв счет голам в чемпионате Испании

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов забил гол в матче 24-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом" (счет 1:0, идет первый тайм).

Форвард отличился на седьмой минуте, получив пас от Яго Аспаса и переиграв голкипера королевского клуба.

Напомним, что 30-летний Смолов перешел в "Сельту" на правах аренды из московского "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел три матча в чемпионате Испании и забил один гол.

Не пропустите: Васильев оценил перспективы Смолова в "Сельте". | http://soccernews.ru 
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