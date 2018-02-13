Смолов зачитал рэп на вечеринке

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Смолов зачитал рэп на вечеринке

Форвард "Краснодара" Фёдор Смолов зачитал рэп на вечеринке, посвящённой дню рождения футболиста.

Нападающий "быков" спел с популярным русским рэпером Фараоном.

Видео: Фёдор Смолов зачитал рэп

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