Смолов заинтересовал немецкий топ-клуб

Дортмундская "Боруссия" начала поиск замены для форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, который близок к переходу в "Арсенал".

Как сообщает Goal.com, одним из вариантов для "шмелей" является нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов. Ранее игрок сборной России неоднократно заявлял о желании поиграть в Европе.

Напомним, что также "Боруссия" интересуется Миши Батшуайи из "Челси". | http://soccernews.ru