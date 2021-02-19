Смолов занял 18-е место в рейтинге самых стильных мужчин 2021 года

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Смолов занял 18-е место в рейтинге самых стильных мужчин 2021 года

Журнал GQ Russia опубликовал собственную версию рейтинга самых стильных мужчин 2021 года.

В топ-100 вошли три футболиста: Дэвид Бекхэм - 15-е место, Фёдор Смолов - 18-е место, Эктор Бельерин - 60-е место.

"В Великобритании есть две семьи, за которыми пристально следит весь мир. Это, разумеется, королевская династия и род Бекхэмов, в котором все модные как на подбор", - говорится в описании англичанина.

"Смолов - обладатель одной из самых роскошных коллекций бархатных смокингов, тем не менее в миру он предпочитает удобный стритвир", - так описан россиянин.

"Встретив Эктора в Лондоне, мы едва бы вспомнили, что он футболист. Бельерин - прирожденный герой стритстайла. Криштиану, срочно бери пример", - написано в представлении испанца.

Стоит отметить, что лидерство в рейтинге GQ Russia поделили шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн.

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