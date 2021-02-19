Смолов занял 18-е место в рейтинге самых стильных мужчин 2021 года
Журнал GQ Russia опубликовал собственную версию рейтинга самых стильных мужчин 2021 года.
В топ-100 вошли три футболиста: Дэвид Бекхэм - 15-е место, Фёдор Смолов - 18-е место, Эктор Бельерин - 60-е место.
"В Великобритании есть две семьи, за которыми пристально следит весь мир. Это, разумеется, королевская династия и род Бекхэмов, в котором все модные как на подбор", - говорится в описании англичанина.
"Смолов - обладатель одной из самых роскошных коллекций бархатных смокингов, тем не менее в миру он предпочитает удобный стритвир", - так описан россиянин.
"Встретив Эктора в Лондоне, мы едва бы вспомнили, что он футболист. Бельерин - прирожденный герой стритстайла. Криштиану, срочно бери пример", - написано в представлении испанца.
Стоит отметить, что лидерство в рейтинге GQ Russia поделили шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18