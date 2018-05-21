Смолов заявил, что Лопырева мешала ему играть в футбол

Форвард "Краснодара" Федор Смолов поговорил о своем романе с Викторией Лопыревой.

"Да, это глупо отрицать. На тот момент я в футболе ничего не выиграл и толком не играл. Но за счет того, что рядом со мной была Виктория, которая очень популярна в плане медийности, это имело место быть. Это глупо отрицать. Другое дело, нравилось ли мне это? Нет. Осознавал ли, что это мешает мне играть в футбол? Да, осознавал" - приводят слова Смолова российские СМИ.

Напомним, что сейчас Лопырева один послов ЧМ-2018.

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