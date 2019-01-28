Смолов заявил, что перед ЧМ-2018 отказался переходить в клуб АПЛ

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Смолов заявил, что перед ЧМ-2018 отказался переходить в клуб АПЛ

Форвард "Локомотива" Федор Смолов рассказал, каким европейским клубам он отказал.

"С моим агентом связывался представитель "Реала", но никакой конкретики не было. Зато было реальное предложение от дортмундской "Боруссии". Я отклонил его из-за смены наставника в команде.

Также мною интересовался "Вест Хэм", однако я не стал менять клуб перед ЧМ-2018 и очень жалею об этом" - приводят слова Смолова российские СМИ.

Напомним, что летом 2018 года Смолов перебрался из "Краснодара" в "Локомотив".

В этом сезоне на его счету три забитых мяча в 14 матчах.

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