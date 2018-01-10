Смолов желает продолжить карьеру в "Вест Хэме"

Теги федор смоловкраснодарвест хэм юнайтед

Смолов желает продолжить карьеру в "Вест Хэме"Форвард "Краснодара" Федор Смолов желает продолжить карьеру в английском "Вест Хэме".

Об этом, как информирует Чемпионат, в своем твиттере сообщил журналист Sky Sports Каве Солхекол. Трансфер 27-летнего нападающего "быков" может обойтись "молотобойцам" в 17 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Смолов забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах за "Краснодар".

Напомним, Канчельскис дал совет Смолову. | soccernews.ru

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