Смолов желает продолжить карьеру в "Вест Хэме"

Форвард "Краснодара" Федор Смолов желает продолжить карьеру в английском "Вест Хэме".

Об этом, как информирует Чемпионат, в своем твиттере сообщил журналист Sky Sports Каве Солхекол. Трансфер 27-летнего нападающего "быков" может обойтись "молотобойцам" в 17 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Смолов забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах за "Краснодар".

Напомним, Канчельскис дал совет Смолову. | soccernews.ru