Смолова заменили в середине второго тайма матча с "Леганесом", россиянин ни разу не ударил по воротам соперника

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов снова не доиграл до конца матч Примеры.

30-летнего россиянина заменили на 65-й минуте встречи с "Леганесом". Вместо него на поле вышел хавбек Фран Бельтран.

Статистика Смолова в этом матче следующая: 0 ударов, 2 обводки, 1 ключевой пас, точность передач - 50 процентов.

Таким образом, в активе форварда один забитый гол в четырёх матчах.

Не пропустите: Морьентес: "Смолов - один из лучших нападающих России". | http://soccernews.ru