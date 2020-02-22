Смолова заменили в середине второго тайма матча с "Леганесом", россиянин ни разу не ударил по воротам соперника

2 Теги сельта виголеганесфедор смоловстатистика

Смолова заменили в середине второго тайма матча с "Леганесом", россиянин ни разу не ударил по воротам соперника

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов снова не доиграл до конца матч Примеры.

30-летнего россиянина заменили на 65-й минуте встречи с "Леганесом". Вместо него на поле вышел хавбек Фран Бельтран.

Статистика Смолова в этом матче следующая: 0 ударов, 2 обводки, 1 ключевой пас, точность передач - 50 процентов.

Таким образом, в активе форварда один забитый гол в четырёх матчах.

Не пропустите: Морьентес: "Смолов - один из лучших нападающих России". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Всегда был дерьмом,не понимаю,как при Дзюбе,Чалове,Шапи,Комличенко он еще в сборную вызывается.

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Просто днище!

Ответить

главное

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в АПЛ

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов