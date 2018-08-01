Смолову грозит лишение водительских прав

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Смолову грозит лишение водительских прав

Нападающему "Краснодара" Фёдору Смолову грозит лишение водительских прав.

"Фёдора "Наше всё" Смолова, скорее всего, лишат прав. Полиция уже выяснила, что в ночь ДТП Федя просто не стал вызывать ГИБДД. Парень спокойно бросил разбитую BMW за 9 миллионов рублей на дороге, вызвал эвакуатор и ушёл. Лучший финт Фёдора в карьере" - говорится в сообщении, опубликованном телеграм-каналом Mash.

Не пропустите: "Краснодар" выступил с заявлением по поводу ДТП с участием Смолова. | http://soccernews.ru

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