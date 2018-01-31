Смоловым интересуется еще один клуб АПЛ

Форвард "Краснодара" Федор Смолов попал в сферу интересов еще одного английского клуба.

Как сообщают российские СМИ, в услугах игрока заинтересован "Кристал Пэлас", который срочно ищет замену травмированному Бакари Сако.

Ранее сообщалось, что Смоловым интересуется "Вест Хэм".

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