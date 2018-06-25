Смоловым интересуется клуб АПЛ

Форвард "Краснодара" Федор Смолов может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации исочника, игроком интересуется "Кристал Пэлас", а именно их наставник Рой Ходжсон.

Ранее сообщалось, что в услугах Смолова был заинтересован "Вест Хэм".

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