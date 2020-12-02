Смордская: "Локомотив" выглядел достойно. Николич хорошо подготовил команду"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала выступление команды в Лиге Чемпионов, а также отметила пользу главного тренера Марко Николича.



"Игра у "Локомотива" совершенно не получилась: низкие скорости, много ошибок. Сыграла роль недооценка соперника. Конечно, "Локо" устал играть на несколько фронтов. У нас нет привычки так играть, не хватает физических тренировок, плюс, медленные скорости. Очень жаль, что команда показала такой результат.

Виноват в целом низкий уровень нашего футбола. Один из факторов - ужесточение лимита на легионеров. Говорили, что нам не надо европейских звёзд и мы сами будем играть. Вот, доигрались за 11 лет.

Что касается Николича, то он лучше всех подготовил команду к еврокубкам. Николич готовил команду к конкретному сопернику, и "Локомотив" выглядел достойно. Гораздо лучше остальных", - цитирует Смордскую "Чемпионат".

Отметим, "Локомотив" не смог выиграть ни один матч на данном этапе и потерял все шансы на выход из группы. В активе команды три балла после 4 туров.

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