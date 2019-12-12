Смордская: "Спартак" - главное разочарование РПЛ. Ещё немного - и в ФНЛ вылетит"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась по поводу результатов "Спартака" в чемпионате России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Главное разочарование осенней части РПЛ? Можно назвать "Спартак". Это даже очевидно. Слушайте, ещё чуть-чуть - и они свалятся к "Спартаку-2" в ФНЛ. Совсем немного осталось. Верю ли я в Тедеско? А я в него никогда и не верила", - сказала Смордская.
После 19 туров РПЛ "Спартак" набрал лишь 12 очков и расположился на 10 месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15