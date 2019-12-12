Смордская: "Спартак" - главное разочарование РПЛ. Ещё немного - и в ФНЛ вылетит"

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Смордская: "Спартак" - главное разочарование РПЛ. Ещё немного - и в ФНЛ вылетит"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась по поводу результатов "Спартака" в чемпионате России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Главное разочарование осенней части РПЛ? Можно назвать "Спартак". Это даже очевидно. Слушайте, ещё чуть-чуть - и они свалятся к "Спартаку-2" в ФНЛ. Совсем немного осталось. Верю ли я в Тедеско? А я в него никогда и не верила", - сказала Смордская.

После 19 туров РПЛ "Спартак" набрал лишь 12 очков и расположился на 10 месте.

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