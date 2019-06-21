Смородская: "Еременко - отыгранный футболист"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о ситуации с переходом Серкейру Мурило в московский клуб.

Напомним, что наставник команды Юрий Семин не взял игрока на сбор в Австрию. Предположительно, Семин так отреагировал на то, что клуб не подписал Романа Еременко.

"Это похоже на конфликт между тренером и руководством. Это очень плохо для клуба.

Еременко? Хорошо, что они его не подписали. Он много лет не играл и к тому же употреблял наркотики. Это отыгранный футболист", - заявила Смородская.

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