Смородская: "Хотела, чтобы на Евро-2020 игроки сборной России встали на колено в поддержку акции BLM"

Фото: ФК "Локомотив"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что сборная России должна поддержать акцию Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны").

"Хотела, чтобы на Евро-2020 игроки сборной России встали на колено в поддержку акции BLM. Очень жаль, что российские игроки не хотят преклонять колено перед игрой с Бельгией.

Допускала, что все-таки здравый смысл восторжествует, однако, к сожалению, этого не случилось. Мы должны быть вместе со всем миром, а не отделяться от него", - приводит слова Смородской "Чемпионат".

Поединок против Бельгии пройдет сегодня в 22:00 (мск).

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