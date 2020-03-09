Смородская назвала договорной матч с участием "Локомотива"
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская утверждает, что матч "железнодорожников" с "Анжи" в сезоне 2011/12 носил договорной характер.
"Увольнение Красножана очень тяжело далось, это было одно из самых сложных решений. Были ли у меня доказательства по матчу "Локомотив" - "Анжи"? Да, были. Какие? Не скажу. Если бы у меня не было серьёзных доказательств, совет директоров не разрешил бы уволить Красножана. На тот момент я очень давно была в спорте, с 2002 года. Поэтому я понимала, что прийти в РФС хоть сейчас, хоть тогда и сказать: "Какой кошмар творится" - это смех. Все скажут: "Да с чего ты взяла, у нас всё так прекрасно - судейство, график игр, всё замечательно". Поэтому это смешно. А доказательства носили очень личный характер.
Я предала их гласности там, где сидели люди, принимающие решения. Если бы я оставила эту ситуацию без внимания, это был бы сигнал для всех, что с клубом можно делать всё что угодно. А так все поняли, что если будет договорняк, то я его раскрою. Я всё видела во время игры. Выходя со стадиона, я не могла сдерживаться, я всё видела", - сказала Смородская в эфире "Матч Премьер".
Матч "Локомотив" - "Анжи" состоялся 27 мая 2011 года и завершился поражением столичной команды со счётом 1:2.
Смородская занимала пост президента московского клуба с июля 2010 по август 2016 года.
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