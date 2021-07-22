Смородская назвала явного фаворита РПЛ в новом сезоне

Теги зенит санкт-петербург

Смородская назвала явного фаворита РПЛ в новом сезоне

Фото твиттер "Советский спорт"

Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская поделилась ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ в сезоне 2021/22.

"Явным фаворитом этого сезона является "Зенит". Они защитят свой титул. Это ясно, они берут чемпионство уже три сезона подряд", - сказала Смородская.

На прошлой неделе "Зенит" разгромил "Локомотив" со счётом 3:0 в матче за Суперкубок России.

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