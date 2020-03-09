Смородская - о фанатах "Локомотива": "Это преступные группировки"

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Смородская - о фанатах "Локомотива": "Это преступные группировки"

Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская сделала скандальное заявление о болельщиках "железнодорожников".

"В вашем представлении болельщик - это человек, который всеми фибрами своей души болеет за команду, за футбол и так далее. А в реальной жизни это преступные группировки, которых несколько. Потому что так или иначе, в той или иной форме клубы платят болельщикам за то или иное. Например, за выезд куда-то, куда не очень хочется ехать. Делают большие скидки на атрибутику и так далее. Я много раз встречалась с болельщиками и с группировками этими самыми, преступными. Я могу сказать: очень жаль, что они имеют такое влияние в футболе. Это очень грустно", - сказала экс-руководитель столичного клуба в эфире "Матч Премьер".

Смородская занимала пост президента московского клуба с июля 2010 по август 2016 года.

Не пропустите: Смородская назвала договорной матч с участием "Локомотива". | http://soccernews.ru
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