Смородская о трансферной политике "Спартака": "Не видно никакого взвешенного подхода"

2 Теги спартак москва

Смородская о трансферной политике "Спартака": "Не видно никакого взвешенного подхода"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская критично высказалась о трансферной политике "Спартака".

"Я просто поражена такими трансферами. Не видно никакого взвешенного подхода. Полностью отсутствует спортивная составляющая и логика", - цитирует Смородскую "Спорт-Экспресс".

Напомним, что завтра, 27 октября, "Локомотив" и "Спартак" сыграют между собой в 14-м туре РПЛ.

После 13 туров "Локомотив" лидирует в РПЛ, а "Спартак" идет на десятом месте.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сандро Россель о трансферной политике Барселоны : "Я просто поражен такими трансферами. Не видно никакого взвешенного подхода. Полностью отсутствует спортивная составляющая и логика"

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rushaniyakrechetov

а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

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