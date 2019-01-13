Смородская объяснила, почему не стала участвовать в выборах президента РФС

Теги рфс

Смородская объяснила, почему не стала участвовать в выборах президента РФС
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская назвала причину, почему она решила не участвовать в выборах президента РФС.

Напомним, что РФС прекратил прием заявок на пост главы организации. Единственным претендентом на эту должность является член совета директоров "Зенита" Александр Дюков.

"Я не пойду на выборы. Слишком хорошо знаю ситуацию в российском спорте. Поменять что-то к лучшему? Это невозможно. Дюков был выдвинут большим количеством региональных федераций. Хорошо, что хоть одного нашли. Это очень о многом говорит. Но я желаю Дюкову победы. Очень надеюсь, что с его приходом что-то изменится в позитивную сторону", - цитируют Смородскую российские СМИ.

Напомним, что новый президент РФС будет избран 22 февраля.

62-летняя Смородская возглавляла "Локомотив" с 2010 по 2016 годы. Вместе с ней клуб покинул ее зять Кирилл Котов. В период работы Смородской "железнодорожники" выигрывали Кубок России, а также бронзовые медали чемпионата России.

Не пропустите: Де Хеа сделал приятный подарок Селихову. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: полузащитник "Спартак" перешел в "Крылья Советов"

Официально: полузащитник "Спартак" перешел в "Крылья Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов