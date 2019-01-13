Смородская объяснила, почему не стала участвовать в выборах президента РФС
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская назвала причину, почему она решила не участвовать в выборах президента РФС.
Напомним, что РФС прекратил прием заявок на пост главы организации. Единственным претендентом на эту должность является член совета директоров "Зенита" Александр Дюков.
"Я не пойду на выборы. Слишком хорошо знаю ситуацию в российском спорте. Поменять что-то к лучшему? Это невозможно. Дюков был выдвинут большим количеством региональных федераций. Хорошо, что хоть одного нашли. Это очень о многом говорит. Но я желаю Дюкову победы. Очень надеюсь, что с его приходом что-то изменится в позитивную сторону", - цитируют Смородскую российские СМИ.
Напомним, что новый президент РФС будет избран 22 февраля.
62-летняя Смородская возглавляла "Локомотив" с 2010 по 2016 годы. Вместе с ней клуб покинул ее зять Кирилл Котов. В период работы Смородской "железнодорожники" выигрывали Кубок России, а также бронзовые медали чемпионата России.
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