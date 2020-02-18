Смородская отреагировала на победу Фернандеша над "Локомотивом" в суде

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Смородская отреагировала на победу Фернандеша над "Локомотивом" в суде
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о победе португальского полузащитника "Краснодара" Мануэла Фернандеша в суде над "железнодорожниками". Футболист отсудил у клуба в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) более 11 миллионов рублей.

"Уверена, что "Локомотив" плохо защищался в суде, плохо подготовился. "Локомотив" ему ничего не был должен! Вот и все. Ничего! Фернандеш много чего говорил... О том, что он будет играть в топ-клубах... Где он играет? Это судебное поражение клуба. Надо было лучше готовиться", - приводят слова Смородской российские СМИ.

Напомним, что португалец требовал компенсацию за тот период, когда президентом "железнодорожников" была именно Смородская.

34-летний Фернандеш выступал за "Локомотив" с 2014 по 2019 годы. Всего он провел за клуб 144 матча, забил 34 гола и отдал 28 результативных передач. 

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