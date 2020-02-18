Смородская отреагировала на победу Фернандеша над "Локомотивом" в суде
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о победе португальского полузащитника "Краснодара" Мануэла Фернандеша в суде над "железнодорожниками". Футболист отсудил у клуба в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) более 11 миллионов рублей.
"Уверена, что "Локомотив" плохо защищался в суде, плохо подготовился. "Локомотив" ему ничего не был должен! Вот и все. Ничего! Фернандеш много чего говорил... О том, что он будет играть в топ-клубах... Где он играет? Это судебное поражение клуба. Надо было лучше готовиться", - приводят слова Смородской российские СМИ.
Напомним, что португалец требовал компенсацию за тот период, когда президентом "железнодорожников" была именно Смородская.
34-летний Фернандеш выступал за "Локомотив" с 2014 по 2019 годы. Всего он провел за клуб 144 матча, забил 34 гола и отдал 28 результативных передач.
Не пропустите: "Локомотив" отреагировал на переход Тарасова в "Рубин". | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" объявил о переходе 18-летнего бразильца за 30 миллионов евро
-
Появились доказательства, что Бартомеу оплачивает критику Месси в социальных сетях
-
Братья Миранчуки ушли из академии "Спартака" из-за увольнения мамы
-
Лига Чемпионов снова в строю! Сегодня сойдутся любители поиграть в финалах и турнирные неудачники последних лет
-
Что такое "не везет" и как с ним бороться? Или почему "Челси" проиграл МЮ в победном матче?
Лента новостей
-
1
"Заткнись, носатый". Рохо рассказал, как он ругался с Ибрагимовичем
-
В "Леганесе" высказались о возможном переходе Брэйтуэйта в "Барселону"
-
Corriere dello Sport назвал сумму, которую Роналду выделяет своей девушке каждый месяц
-
Моуринью высказался о тяжелой травме Сон Хын Мина
-
"Урал" подписал контракт с бывшим полузащитником ЦСКА
-
1
Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях
-
Легенда "Ливерпуля" потребовал немедленно исключить "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов
-
Бывший президент "Барселоны" потребовал от Бартомеу уйти в отставку
-
"Реал" объявил о переходе 18-летнего бразильца за 30 миллионов евро
-
1
"Барселона" разорвет контракт с компанией, которая критиковала Месси
-
Смородская отреагировала на победу Фернандеша над "Локомотивом" в суде
-
Брат Погба рассказал о карьерных планах хавбека "Манчестер Юнайтед"
-
Появились доказательства, что Бартомеу оплачивает критику Месси в социальных сетях
-
"Тоттенхэм" теряет Сон Хын Мина
-
У "Химок" может смениться владелец и вернуться задача выхода в РПЛ
-
"Нашёл внебрачного сына": Дзюба пошутил о Слуцком
-
1
Лэмпард раскритиковал судейство в матче с "Манчестер Юнайтед"
-
Братья Миранчуки ушли из академии "Спартака" из-за увольнения мамы
-
Лига Чемпионов снова в строю! Сегодня сойдутся любители поиграть в финалах и турнирные неудачники последних лет
-
Судейская бригада Карасёва обслужит матч 1/16 финала Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15