Смородская отреагировала на результат матча за Суперкубок России

Фото: ФК "Локомотив"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о поражении "железнодорожников" от "Зенита" (0:3) в игре за Суперкубок России.

"Качество футбола мне не понравилось, а особенно не понравилась игра "Локомотива". Очень многие футболисты, начиная от Гильерме и Федора Смолова, совершенно выпали из игры. Игроки не чувствуют друг друга, а играет неизвестная молодeжь, которая непонятно почему оказалась в составе "Локомотива". Только из-за возраста? Потому что они молодые? Талантов там не видно. Очень слабая игра Рифата Жемалетдинова: не чувствует партнeров, не знает, что делать с мячом в конце атаки. Гильерме не узнать. Такие ошибки делать… Я даже не знаю. Просто караул.

Господин Плутник ставит себе какие-то задачи, которые выглядят очень непрофессионально, и я бы даже сказала нереально. "Мы сделаем молодую команду", – из кого? Где он увидел молодeжь, которая достойна играть на высоком уровне? У нас ни в одной команде нет нормальной молодeжи. Безобразный состав! С одной стороны, это вопрос о лимите. С другой стороны, сейчас открыто трансферное окно, они могли бы купить нормальных футболистов из Польши, Германии. Что это вообще за состав? Что они собираются делать в сезоне?

Конечно, так у "Зенита" опять не будет конкурентов по ходу сезона. Если делать какую-то лабуду вместо строительства нормального клуба… Я вообще не знаю, как Плутник собирается проходить финансовый фэйр-плей. Он назначает на должности маркетологов по продаже недвижимости. Что творится в клубе? Все делают вид, что этого не замечают. Естественно, всe это выливается на поле", - приводит слова Смородской "Чемпионат".



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