Смородская похвалила сборную России
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о победе сборной России над Кипром (2:0) в квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
"Матч с Кипром был очень тяжелым. Вначале они перехватили инициативу, и важно было вернуть ее назад, что мы и сделали. Прошло слишком мало времени для сыгранности стартового состава. Но на поле получается уже гораздо больше. Дело с контролем мяча обстояло в разы лучше. Мы на верном пути.
Великолепно сыграл Смолов, просто отлично. Наша сборная постепенно набирает те кондиции, о которых мы все так мечтаем. Думаю, Валерий Карпин прекрасно справляется со своими обязанностями. У него очень трудная задача: мало времени на подготовку, за неделю 3 игры – это крайне непросто. Мне действительно нравится, как сборная выглядит при нем сейчас", – сказала Смородская.
Напомним, что матч с Хорватией завершился нулевой ничьей.
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