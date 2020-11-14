Смородская прокомментировала отсутствие Дзюбы в заявке сборной России

Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская считает, что форвард "Зенита" Артём Дзюба на сегодняшний день незаменим для сборной России.

Напомним, что 32-летнего футболиста исключили из заявки национальной команды после скандала с публикацией его интимного видео неделю назад.

"Дзюба очень характерный нападающий. Он играет и столба, и распасовщика. Второго такого у нас нет. Его будет не хватать. Сама по себе ситуация некрасивая. Надеюсь, она как-то разрешится. В принципе во всём мире незаменимые игроки есть. Совершенно ясно, что "Барселона" без Хави и Месси - совсем другая команда. Когда Хави ушёл, Месси было тяжело без него играть. Не вижу я, кем Дзюбу заменить из наших нападающих", - сказала Смородская.

В четверг российская сборная сыграла вничью с Молдовой (0:0) в товарищеской встрече, в воскресенье команда проведет матч с Турцией в Лиге Наций, а в среду - с Сербией.

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