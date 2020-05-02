Смородская прокомментировала смерть воспитанника "Локомотива" Самохвалова
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась по поводу внезапной смерти воспитанника московского клуба Иннокентия Самохвалова.
Напомним, что футболист умер 20 апреля от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Во время пробежки он потерял сознание и прибывшие врачи не сумели спасти спортсмена. Его похоронили на одном из столичных кладбищ.
"Мы его отстранили от тренировок на полгода. Мы считали, что он очень быстро вырос, его сердце не справляется. Хотели дать время, чтобы оно устаканилось. За этим нужно было следить. И думаю, следили. Но произошедшее - большая трагедия для всех! Очень соболезную семье, жене и всем близким. Не уследили? Не обязательно так. Я не могу об этом говорить, потому что не видела результатов. Когда мы им занимались, я смотрела все заключения врачей. Тогда было понятно, что парню надо дать перерыв. А сейчас сложилась очень тяжёлая ситуация", - цитирует Смородскую "Рейтинг букмекеров".
Также стоит отметить, что правоохранительные органы расследуют обстоятельства смерти 22-летнего игрока. Возможно, врачи не имели права допускать его к соревнованиям.
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