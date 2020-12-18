Смородская прокомментировала возможные изменения в руководстве "Локомотива"

Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская рассказала, какие изменения могут произойти в руководстве "железнодорожников".

"Мещеряков же ушёл из РЖД. Я думаю, с поста председателя он тоже уйдёт на ближайшем совете директоров. Думаю, это уже случившийся факт. А что касается Кикнадзе - не знаю, трудно судить. У него очень сдобная работа, очень много надо всего знать и уметь. Не только в хозяйственной деятельности, но и на трансферном рынке. Очень сложно найти специалиста", - отметила Смородская.

"Локомотив" провалил первую часть сезона, уйдя на зимний перерыв на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

Что касается еврокубков, то московская команда до последнего тура сохраняла шансы на евровесну, но всё равно финишировала последней в группе Лиги Чемпионов.

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