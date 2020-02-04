Смородская: "Работать с Семиным сложно, вряд ли у него улучшился характер"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказался о возможно продлении контракта с главным тренером команды Юрием Семиным. Об этом сообщает "Спорт день за днем".

Нынешнее соглашение 72-летнего специалиста с клубом рассчитано до лета 2020 года.

"Я последний человек, у которого надо спрашивать про конфликты с Семиным. Работать с Семиным сложно, вряд ли у него улучшился характер за это время. Возраст берет свое. Стоит ли ему завершать карьеру? Наверное, когда-то надо определять эту точку, когда завершать тренировать", - сказала Смордская.

После 19 туров РПЛ "Локомотив" занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 34 балла.

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