Смородская: "Работать с Семиным сложно, вряд ли у него улучшился характер"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказался о возможно продлении контракта с главным тренером команды Юрием Семиным. Об этом сообщает "Спорт день за днем".
Нынешнее соглашение 72-летнего специалиста с клубом рассчитано до лета 2020 года.
"Я последний человек, у которого надо спрашивать про конфликты с Семиным. Работать с Семиным сложно, вряд ли у него улучшился характер за это время. Возраст берет свое. Стоит ли ему завершать карьеру? Наверное, когда-то надо определять эту точку, когда завершать тренировать", - сказала Смордская.
После 19 туров РПЛ "Локомотив" занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 34 балла.
Не пропустите: Сёмин высказался о возможном продлении контракта с "Локомотивом" | http://soccernews.ru
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