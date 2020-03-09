Смородская рассказала о несостоявшихся переходах Мертенса и Подольски в "Локомотив"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская призналась, что в своё время к переходу в московский клуб были близки нападающие Дрис Мертенс и Лукас Подольски.

"Мертенс сорвался у меня дважды. Уже подписала его даже. Трансфер сорвался, потому что пришёл тренер Рафаэль Бенитес и отговорил его от ухода. Могла трясти договором, но понимала, что это бесполезно...

Лукас Подольски тоже да. Был в Москве, подарил мне игровую футболку. Но в последний момент он передумал, не хотел в Россию... Он на всё был согласен, но так сложилось", - сказала Смородская в эфире "Матч Премьер".

Мертенс с 2013 года выступает за "Наполи". Ожидается, что в ближайшее время игрок и клуб продлят контракт, истекающий летом.

Подольски после двух с половиной лет в Азии в январе этого года перешёл в турецкий "Антальяспор".

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