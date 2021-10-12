Смородская сравнила Джикию с Месси

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о победе сборной России над командой Словении со счетом 2:1 в матче квалификации к ЧМ-2022, отдельно высказавшись о голе Георгия Джикии бисиклетой.

"Мне понравился матч, ребята действовали совсем по-другому, были больше в себе уверены, креативили. Я уже не говорю про чудо-голы, которые забили. Джикия исполнил в стиле Месси — это было великолепно! Замечательные комбинации, постепенно начинает что-то складываться.

Я ожидала такой игры от ребят. Во-первых, они молодые, во-вторых, у них очень амбициозный и креативный тренер. Мне хотелось бы, чтобы они дальше так и играли. Эта победа слаще тем, что перед ней всё было максимально тяжело — сплошные травмы. Ребята — молодцы! Всех поздравляю с победой, и болельщиков, и сборную", — сказала Смородская.

Сборная России благодаря победе над Словенией набрала 19 очков и вышла на первую строчку в группе Н отбора к ЧМ-2022, обойдя команду Хорватии, на счету которой 17 баллов.

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