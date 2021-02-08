Смородская сравнила Головина и Миранчука

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением об игре российских футболистов, которые выступают в европейских чемпионатах.

"Миранчук потихонечку адаптируется, вписывается. Алексей будет только прогрессировать, это очень талантливый игрок. Я в него верю. И думаю, что Гасперини тоже начал в него верить. Миранчук достойно выступает, забивает. Слушайте, он молодец. Может, от него ждали еще большего, но большее стоит других денег.

Мне больше всего из россиян нравится Миранчук. Считаю, что пока он сильнее Головина. Чем? Как я могу это объяснить? Тем, как он играет. Он видит поле, хорошо открывается. Если бы на него немного больше работала команда, он бы забивал больше. Быстрый, с хорошей скоростью, плотным ударом и с ближней, и с дальней дистанции", - приводит слова Смородской "Рейтинг букмекеров".

В нынешнем сезоне 24-летний Головин провел за "Монако" девять матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. На счету 25-летнего Миранчука четыре забитых мяча в 16 поединках за "Аталанту".

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