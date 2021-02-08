Смородская сравнила Головина и Миранчука
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением об игре российских футболистов, которые выступают в европейских чемпионатах.
"Миранчук потихонечку адаптируется, вписывается. Алексей будет только прогрессировать, это очень талантливый игрок. Я в него верю. И думаю, что Гасперини тоже начал в него верить. Миранчук достойно выступает, забивает. Слушайте, он молодец. Может, от него ждали еще большего, но большее стоит других денег.
Мне больше всего из россиян нравится Миранчук. Считаю, что пока он сильнее Головина. Чем? Как я могу это объяснить? Тем, как он играет. Он видит поле, хорошо открывается. Если бы на него немного больше работала команда, он бы забивал больше. Быстрый, с хорошей скоростью, плотным ударом и с ближней, и с дальней дистанции", - приводит слова Смородской "Рейтинг букмекеров".
В нынешнем сезоне 24-летний Головин провел за "Монако" девять матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. На счету 25-летнего Миранчука четыре забитых мяча в 16 поединках за "Аталанту".
Не пропустите: Слуцкий оценил дальнейшие перспективы Головина в "Монако". | http://soccernews.ru
главное
-
ПСЖ определился с тактикой переговоров по трансферу Рамоса
-
Зидан рассказал, как прошла операция Рамоса
-
Широкову снизили зарплату по месту работы. Он должен платить компенсацию избитому судье
-
Головина признали лучшим игроком 24-го тура Лиги 1 по ещё одной версии
-
"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции
Лента новостей
-
"Химки" намерены продлить Глушакова
-
1
Месси опередил Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста десятилетия
-
"Реал" не собирается увольнять Зидана
-
Криштиану Роналду сделал пожертвование на лечение ребенка от редкой болезни
-
Киевское "Динамо" нацелилось на румынского защитника
-
Зинченко установил рекорд "Манчестер Сити"
-
ПСЖ определился с тактикой переговоров по трансферу Рамоса
-
"Наполи" лишился ведущего защитника перед матчем с "Ювентусом"
-
"Манчестер Сити" пока не предлагал Агуэро новый контракт
-
"Ювентус" намерен сохранить Морату
-
Матч "Атлетико" - "Челси" может быть сыгран в Восточной Европе
-
"Ротор" расстался с защитником сборной Армении
-
Мбаппе высказался о будущем Неймара в ПСЖ
-
Смородская сравнила Головина и Миранчука
-
Три английских клуба нацелились на экс-"армейца" Мусу
-
Зинченко объявил конкурс среди фанатов
-
"Спартак" вылетел в Москву
-
Зидан рассказал, как прошла операция Рамоса
-
Широкову снизили зарплату по месту работы. Он должен платить компенсацию избитому судье
-
Клопп публично высказался об ошибках Алиссона в матче с "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17