Смородская высказалась о финансировании клубов РПЛ

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Смородская высказалась о финансировании клубов РПЛ

Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская порассуждала о сложностях при финансировании российских клубов.

"В России не может работать другая модель, только государственная. У нас вся экономика - государственная. Фактически всё национализировано - банки и так далее. Частному бизнесу непросто развиваться. Нет адекватных условий тендера. Как быть футболу? Спонсорство у нас невозможно! Да это и не спонсорство, а благотворительность. Я по этому поводу била тревогу ещё пять лет назад.

Спонсоры получают возврат на свой капитал. А у нас ты чисто даришь деньги футболу. У тебя телеправа стоят три копейки. Билеты - три копейки. Как тут заработать? Не отлаженная, не выстроенная бизнес-модель. Но надо ведь когда-то начинать её выстраивать, а не сидеть сложа руки", - сказала Смородская.

Функционер занимала пост президента "Локомотива" с июля 2010 по август 2016 года.

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