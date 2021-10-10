Смородская высказалась о назначении Гисдоля в "Локомотив"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о назначении Маркуса Гисдоля на пост главного тренера московского клуба.
"У Рангника нет истории позитивного строительства клуба. У него есть история ковровых закупок. А чтобы потом получался хороший клуб и вишенка на торте… этого нет. Я абсолютно не верю в это назначение, ничего хорошего не жду. Очень жалко клуб, футболистов. Можем оттянуться назад - кого накупил Рангник? Бека-Бека - очень средний игрок, также все поняли, что из себя представляет Тикнизян", - приводит слова Смородской "Чемпионат".
52-летний Гисдоль ранее тренировал "Салах", "Кухен", "Гайслинген", "Зонненхоф Гроссаспах", "Ульм 1846", "Хоффенхайм", "Гамбург" и "Кельн". Лучшим достижением в его карьере является восьмое место в чемпионате Германии с "Хоффенхаймом" по итогам сезона-2014/2015.
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