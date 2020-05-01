Смородская высказалась о возможном уходе Сёмина с поста тренера "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о возможном уходе Юрия Сёмина с поста тренера команды.

"Фанаты, к сожалению, не содержат клубы. И доходы, которые клубы получают с продажи билетов, очень маленькие. Поэтому они не могут влиять на политику по смене тренера. Клубу нужно развиваться, а этим занимается руководство. Если у акционера есть доверие к руководству, то оно и управляет клубом. Контракт тренера истек - нужно искать нового.

При Сёмине команда показывает хорошие результаты. Получается, что клуб хочет развиваться дальше. Я не паникую из-за смены тренера. Их постоянно меняют по разным причинам. Сейчас, судя по всему, это происходит не из-за результата, а из-за каких-то других причин", - сказала Смородская.

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