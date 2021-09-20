Смородская ярко высказалась о ситуации в "Спартаке"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказала свое мнение о ситуации в "Спартаке".
"Я не увидела ни одной умной задумки от Руя Витории. Команда какая-то испуганная, нет куража. Мне очень жаль "красно-белых", они никак не могут выбраться из своих вечных неудач. Не знаю, кого можно винить в этих проблемах в клубе, там кавардак. Положительный результат в дерби может оживить "Спартак", — приводит слова Смородской "Спорт-Экспресс".
Напомним, что после семи туров "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре "Спартак" сыграет с ЦСКА. Матч состоится завтра, 20 сентября. Начало встречи - в 19:30 мск.
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