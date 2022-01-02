Смородская ярко высказалась о возможном уходе Смолова из "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о возможном переходе нападающего "железнодорожников" Федора Смолова в "Динамо".

"Могу представить Смолова в "Динамо". Во-первых, он еще не сказал своего последнего слова. Во-вторых, Феде хочется стабильности. "Локомотив" очень сильно лихорадит. Смолов хорошо себя показывал с Николичем: входил в лидеры бомбардировки чужих ворот. "Динамо" для Феди — это неплохой вариант. Плохо только "Локомотиву": клуб никого не жалеет, никто им не нужен", — приводит слова Смородской "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что "Динамо" уже согласовало трансфер с "Локомотивом", а сам Смолов также готов сменить клуб.

Смолов является воспитанником "Динамо" и ранее выступал за клуб с 2007 по 2015 годы.

В нынешнем сезоне 31-летний Смолов провел за "Локомотив" 22 матча и забил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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