Смородская жестко высказалась о трансферах "Локомотива"

Теги локомотив москва

Смородская жестко высказалась о трансферах "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала работу московского клуба на трансферном рынке.

"Это абсолютно бездумные трансферы! Я не поддерживаю такое количество игроков на вход. Я рада за Рангника и Цорна... Но вряд ли они будут эффективны. Безумные деньги на парня из ЦСКА потратили... Это что-то! Конец истории будет финансовый фэйр-плей. Я не знаю, чем они думали!" — приводит слова Смородской "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в летнее трансферное окно "Локомотив" потратил более 30 миллионов евро. Самой дорогой покупкой стал полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили, который обошелся клубу в семь миллионов евро. По шесть миллионов было заплачено за полузащитников Алексиса Бека-Бека ("Кан") и Джирано Керка ("Утрехт"). Защитник ЦСКА Наяир Тикнизян обошелся в пять миллионов, а защитник "Байера" - в 4. За защитника "Ахмата" Максима Ненахова "железнодорожники" заплатили два миллиона евро, а за полузащитника "Минска" Кирилла Зиновича - 180 тысяч. Также был арендован полузащитник "Челси" Тино Анджорин.

Не пропустите: Клаудиньо - в "Зените", Крыховяк - в "Краснодаре", закупка "Локомотива": все трансферы РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Легендарный бегун Болт сделал прогноз, когда Роналду завершит карьеру

Легендарный бегун Болт сделал прогноз, когда Роналду завершит карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов