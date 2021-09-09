Смородская жестко высказалась о трансферах "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала работу московского клуба на трансферном рынке.

"Это абсолютно бездумные трансферы! Я не поддерживаю такое количество игроков на вход. Я рада за Рангника и Цорна... Но вряд ли они будут эффективны. Безумные деньги на парня из ЦСКА потратили... Это что-то! Конец истории будет финансовый фэйр-плей. Я не знаю, чем они думали!" — приводит слова Смородской "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в летнее трансферное окно "Локомотив" потратил более 30 миллионов евро. Самой дорогой покупкой стал полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили, который обошелся клубу в семь миллионов евро. По шесть миллионов было заплачено за полузащитников Алексиса Бека-Бека ("Кан") и Джирано Керка ("Утрехт"). Защитник ЦСКА Наяир Тикнизян обошелся в пять миллионов, а защитник "Байера" - в 4. За защитника "Ахмата" Максима Ненахова "железнодорожники" заплатили два миллиона евро, а за полузащитника "Минска" Кирилла Зиновича - 180 тысяч. Также был арендован полузащитник "Челси" Тино Анджорин.

Не пропустите: Клаудиньо - в "Зените", Крыховяк - в "Краснодаре", закупка "Локомотива": все трансферы РПЛ. | http://soccernews.ru