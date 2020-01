Сможет ли "РБ Лейпциг" чемпионом Германии? У команды Нагельсманна не все хорошо, однако шансы в борьбе с "Баварией" есть!

В Германии многих трясет от одной мысли, что "РБ Лейпциг" может поднять над головой серебряную салатницу. Искусственный клуб, без истории и фан-базы, созданный лишь 10 лет назад для продвижения бренда Red Bull – такая репутация вызывает ненависть в чемпионате, где хотят хранить футбол "as it's meant to be". Болельщики "традиционных" клубов регулярно устраивают "траурные" флешмобы на матчах с "РБ". Мол, тот убивает немецкий футбол. "Лейпциг" действительно имеет солидный бюджет благодаря всем известной компании по производству энергетических напитков, но насколько же грамотно тратит деньги. От построения академии и развития скаутской службы в трансферной политике и лимита на зарплаты футболистам. Самым дорогим приобретением клуба остается Наби Кейта (30 млн евро), которого уже перепродали в "Ливерпуль" вдвое дороже. У "Лейпцига" самый молодой состав и самый молодой тренер в Бундеслиге, а зарплатная ведомость значительно меньше, чем у двух грандов. Юлиан Нагельсманн не боится делать резкие заявления. Он излагает свои трезвые мысли о том, что немецкий футбол должен приоткрыть двери для инвесторов, чтобы сохранить конкурентоспособность на международной арене. "Роскошно, когда фаны Гладбаха или Кельна поют песни со столетней историей. Однако, хорошую работу нужно ценить всегда. Никто не назовет крутой стартап помойной ямой из-за отсутствия традиций", – говорил юный тренер еще до прихода в "РБ". А после назвал "Лейпциг" идеальным следующим шагом для своей карьеры. "Бавария" решила, что ему рано управлять звездным составом, с "Боруссией" не сложилось в переговорах, а "Лейпциг" сделал ставку на Нагельсманна: год его ожидал, да еще и заплатил компенсацию "Хоффенхайму". И не прогадал – уже за первые пол сезона молодой специалист поднял команду на вершину Бундеслиги.

Главный козырь команды – атака

"Лейпциг" – самая результативная команда сезона в топ-чемпионатах (в среднем 2,8 гола за матч). Юлиан Нагельсманн соединил атлетический "редбулловський" футбол со своими принципами и лучше развил потенциал коллектива в позиционных атаках. Уже с первых матчей была заметна рука нового тренера, футболисты чуть ли не в каждом интервью отмечают положительное влияние коуча в свою игру. Основная схема "быков" – 4-4-2 (4-2-2-2), которая позволяет максимально перегружать центр поля. За ширину отвечают фулбэки. Игроки атаки располагаются на одинаковых расстояниях между двумя оппонентами и держат в напряжении всю чужую оборону. Футболисты постоянно открываются между линиями, создают ситуации 2 в 1 и проходят в штрафную короткими передачами "вперед-назад". Эффективно это работает на правом краю, где в центр искусно смещается крайний хавбек Марсель Забитцер, а с опорной зоны на движение партнера классно реагирует Конрад Лаймер. Австрийцы проводят прекрасный сезон. "Семерка" Лейпцига очень полезен в завершающей стадии (12 голов + 5 ассистов во всех турнирах), а Лаймера некоторые болельщики "РБ" называют лучшим игроком команды. "Я уверенно чувствую себя в опорной зоне, лучше распоряжаюсь мячом. А в целом команда с Нагельсманном стала более гибкой, динамичной и острой в атаках", – объясняет Конрад. Когда австрийский дуэт стянул на себя оппонентов, далее следует пас под рывок форвардам или перевод на свободный от соперников фланг. Последний вариант "Лейпциг" очень эффективно разыгрывает – под прострел в центр штрафной набегают сразу 3-4 футболиста.

Слева игра во многом заточена под перемещения Тимо Вернера, который любит опускаться в полуфланг и искать свободное пространство на бровке. 23-летний форвард остался в "РБ", чтобы поработать с Нагельсманном. Возможно, лучшее решение в карьере! Вернер разнообразил свою игру, вышел на новый уровень и настрелял удивительные 18 голов и 6 ассистов за первый круг Бундеслиги. Издание Kicker решило не вносить его в "мировой класс" и получило порцию критики в соцсетях. Вариантов впереди добавил Патрик Шик. Арендованный у "Ромы" форвард долго лечился, но в последних матчах перед перерывом отлично вписался в состав и начал забивать. Чех полезен и в игре спиной к чужим воротам, и в роли плеймейкера, и на втором этаже при стандартах. Против "Лейпцига" все чаще замыкаются, надеясь лишить "быков" динамики и пространства, а Шик в таких условиях становится генератором моментов. Контратаки "РБ" построены на похожих принципах и даже более эффективны. Мяч по кратчайшему маршруту доставляется форвардам, а группа футболистов из глубины выбегает под обратный пас, или же в борьбу за отскок. Лейпциг забил 6 голов после контрвыпадов – пока лучший результат в Бундеслиге.

Эффективный контрпрессинг и недостатки в обороне

Сразу после потери мяча "быки" включают контрпресинг. Компактное размещение игроков при атаках позволяет одному-двум футболистам мгновенно создавать давление на соперника с мячом. Форварды атакуют из-за спины, хавбеки перекрывают ближайшие каналы передач и не дают достаточно времени, чтобы качественно перевести мяч в другую зону. "Лейпциг" обороняется преимущественно в схеме 4-4-1-1 (4-2-3-1), контролирует центр и направляет атаки соперника на фланги, где после движений Забитцера или Форсберга начинает прессинговать. Саксонцы используют проактивную защиту, избегают статического низкого блока. Защитники "РБ" реагируют на смещение атакующих исполнителей соперника в глубину. Обычно удается перехватить мяч или спровоцировать ошибку, но когда не удается – на ворота Гулачи через свободную зону проходит выпад с острым завершением. Если впереди у Лейпцига все в порядке, то над обороной еще нужно работать. "Мы должны добавить в стабильности, надежнее защищаться и организованнее закрывать фланги, откуда пропускаем большинство атак", – говорит Нагельсманн. Есть пространство и для прогресса на стандартах! Особенно у своих ворот, где "быки" зависают в своей структуре и не успевают реагировать на нестандартные розыгрыши. Главная сила Лейпцига во время подач – физически мощные Дайо Упомекано и Юссуф Поульсен, а также Патрик Шик.

Можно ли со всем этим говорить о чемпионстве?

Нагельсманн создал психологически устойчивую команду, подобно ливерпульскому "mentality monsters" Клоппа. Даже когда план на игру неудачный, "Лейпциг" не разваливается тотально. "Бавария" и "Боруссия" возили "красно-белых" в первых таймах, но те выдерживали давление и после тренерских корректив выравнивали игру. "РБ" в этом сезоне проиграл 4 матча во всех турнирах, досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов и за последние 9 туров потерял лишь 5 очков в Бундеслиге (все же последнее поражение от "Айнтрахта" немного подпортило статистику). В Саксонии никто не впадает в эйфорию, особенно тренер: "Пока мы не готовы стать чемпионом. Сейчас мы первые, потому что другие команды не показали все, на что они способны". Очень точно подмечено! По качеству исполнителей "Лейпциг" не катастрофично, но ощутимо уступает прямым конкурентам. Глубина состава на уровне, есть внутренние резервы (возобновились Тайлер Адамс и Ханнес Вольф), однако не для борьбы на 3 фронта. Зимнее трансферное окно не усилило команду. Обязательно скажется потеря Диего Демме – один из ключевых исполнителей и лидеров раздевалки поехал в "Наполи" воплощать мечту, свою и своего отца. Адамс и Хайдара могут закрыть его позицию, но вряд ли они с первых матчей компенсируют потерю Демме. Диего входил минимум в топ-3 лучших опорников Бундеслиги, отлично дополнял Конрада Лаймера в полузащите, страховал партнеров и был метрономом позиционных атак.

"Лейпцигу" абсолютно необходимо усиление в заднюю линию. Вилли Орбан и Ибраима Конате травмированы, а без них защитников не хватает даже количественно. Марселю Хальстенбергу на левом фланге нет никакой альтернативы, в центре выходят фулбек Лукас Клостерманн и опорник Штефан Ильзанкер. К тому же, на первого активно охотятся богатые клубы, а австриец просил продать себя для получения игровой практики перед Евро. Главной трансферной целью "быков" был защитник "Монако" Беньямин Хенрикс, однако переговоры зашли в тупик. В феврале "Лейпциг" ждет адский календарь – за 3 недели предстоит сыграть против прямых конкурентов в Бундеслиге (Гладбах, "Бавария", "Шальке"), против "Айнтрахта" в Кубке Германии и против "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов. В дуэли со "шпорами" трудно выделить фаворита. "РБ" сейчас сбалансированный и мощный. Правда, Моуринью понятными методам может лишить "Лейпциг" козырей. Даже не придется выдумывать ничего особенного: гибридная схема с тремя центрбеками на начальной стадии атак (проблемная для прессинга немцев) и фирменные забросы Алдервейрельда в переднюю линию в обход всей прессинг-структуры "Лейпцига". К счастью "РБ", в 1/8 точно не сыграет Кейн, без которого проблемы в обороне не столь страшны. В 68% случаев осенний чемпион Бундеслиги остается на первом месте до финиша. Главным фаворитом на трофей называют "Баварию" (отстает на 1 балл), которая со сменой тренера перевоплотилась. А "Лейпциг" будет первым, кто воспользуется невезением Мюнхена или ставкой действующего чемпиона на ЛЧ. Или же можно самому безошибочно пройти второй круг. Юлиан Нагельсманн говорит простой рецепт: "Нам нужно сочетание удачи и хорошей игры". Как видим, пока второй круг начался не идеально – 1 победа и 1 поражение. Будем следить!