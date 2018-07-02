Смыть позор четырехлетней давности: Бразилия начинает свое шествие в плей-офф матчем с Мексикой

Бразилия – Мексика

Стадион: "Космос Арена" (Самара, Россия)

Начало матча: 17:00

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

Матч между Бразилией и Мексикой является чуть ли не главной вывеской 1/8 финала Чемпионата Мира 2018. И это даже несмотря на то, что противостояние имеет явного фаворита, непоколебимость которого выражается в словах "ну это же Бразилия, как она может вылететь так рано?". Да, действительно, победа Мексики в матче с "селесао" смотрится слишком уж маловероятно. В первую очередь из-за бразильской миссии – смыть позор прошлого Чемпионата Мира и привести нацию к шестому кубку в своей истории. Групповой этап показал, что это вполне себе возможно. В первую очередь, нужно отметить тот факт, что "селесао" постоянно прибавляют по ходу турнира. Если в первом матче группового этапа против Швейцарии они включились только после пропущенного гола, то уже в следующих матчах бразильские футболисты показали рост в таких параметрах, как "самоотдача" и "физическая форма", что позволило прибавить в нужный момент и выцарапать победу в оборонительной и загнанной в угол Коста-Рики, а также пройтись катком по Сербии, которая к тому же проиграла матч тактически, отдав Бразилии центр поля.

А что же Мексика? Если бы не последний матч со шведами, то, возможно, исход сегодняшнего матча не был бы настолько очевидным. По крайней мере, его таковым не рисовали бы. Когда речь заходит об игре "трехцветных", возникает лишь один вопрос: не утратили ли они свой импульс? Ведь после победы над Германией команда Осорио вдруг стала чуть ли не претендентом на полуфинал. Неплохой матч с Кореей только подкрепил подобные рассуждение, а вот Швеция… Если бы не матч с "росомахами", то, возможно, нынешние расклады перед сегодняшним матчем были бы не такими очевидными. Да и, по-хорошему, "трехцветные" вообще должны были вылететь, если бы не южнокорейцы, которые сдержали сборную Германии. Но, в итоге, болезненное поражение от Швеции не прошло мимо, ведь встреча с Бразилией – это его следствие. А так бы "порубились" в 1/8 со Швейцарией. Всяко лучше было бы!

Почему же при таких предматчевых раскладах матч между Бразилией и Мексикой считается одной из лучших вывесок в 1/8 финала? Все дело в истории противостояния. Ну а еще в том, что встречаются лучшие команды Южной и Северной Америки. В течении всей футбольной истории "селесао" и "трехцветные" противостояли друг другу 41 раз, в том числе четыре из этих встреч были сыграны на мундиалях. Свой самый первый матч сборные сыграли в матче-открытии Чемпионата Мира 1960 года на стадионе "Маракана". Тогда бразильцы не оставили шансов мексиканцев, разгромив их 4:0.

С тех пор "селесао" добыли еще две победы над Мексикой на мундиалях, и лишь раз сыграли вничью. Последняя, кстати, случилась 4 года назад на групповом этапе чемпионата. Героем той встречи стал Гильермо Очоа, который вытащил несколько мертвых мячей и помог своей сборной сохранить нулевую ничью. К слову, Очоа является основным голкипером мексиканской команды и сегодня. Последний матч между Бразилией и Мексикой состоялся 7 июня 2015 года. В той товарищеской встречи "селесао" оказались сильнее 2:0.

Но победы Бразилии или суперсейвы голкиперов, которые в нужный момент спасали "ацтеков" – это не единственное, чем может похвастаться данное противостояние. В 41 матче Мексика смогла добыть 10 побед, а несколько раз даже доказала, что способна "хлопнуть" Бразилию в решающем противостоянии. Наверное, самая знаменитая победа "ацтеков" над самой титулованной сборной мира случилась в финале Кубка Конфедераций 1999 года, когда Мексика выиграла со счетом 4:3, при этом месяцем ранее дважды проиграв Бразилии в Кубке Америки, в том числе в полуфинале (0:2).

Чего же ждать завтра? Очевидно, что Мексика не будет изобретать велосипед и сыграет в то, что дало результат с Германией: плотная оборона и стремительные контратаки, главными персонажами которых будут Карлос Вела и Инвинг Лосано. Тем более, что на правом фланге у "селесао" не все так гладко, как им хотелось бы. Данило вроде бы восстановился после травмы, из-за которой пропустил уже 2 матча, но пока непонятно, сыграет ли он в сегодняшнем матче, или же выбор снова падет на 29-летнего Фагнера.

Кроме того, под вопросом участие в матче Дугласа Косты и Марсело. Пресс-служба "селесао" сообщает, что они оба готовы сыграть сегодня, но станет ли Тите снова рисковать их здоровьем? Ведь цели у Бразилии не детские. Потому и сыграть они должны соответственно. Особых успехов в этом плане ждут, конечно, от Неймара, который в 88 матчах за сборную отличился 93 результативными действиями (56 голов и 37 ассистов). Ну и о Коутиньо забывать не стоит. Ведь именно он является лучшим бомбардиром "селесао" в России.

Мексика тоже лишилась одного из своих лидеров в преддверии матча 1/8. Матч с Бразилией пропустит Эктор Морено, который получил желтую карточку в матче со шведами.

Интересные факты перед противостоянием Бразилии и Мексики

Бразилия и Мексика 4 раза встречались между собой на Чемпионатах Мира: трижды победу праздновала Бразилия и лишь один матч завершился вничью.

Мексика еще никогда не забивала Бразилии в матчах мундиалей. Четыре матча между этими сборными завершились со счетом 11:0 в пользу "селесао".

Бразилия и Мексика – две единственные страны, которые бессменно выходят в плей-офф Чемпионата Мира в течении семи последних турниров.

Бразилия бессменно играет в плей-офф в течении 13 последних Чемпионатов Мира, что является самой длинной действующей серией в истории футбола.

Мексика всего раз побеждала сборные из Южной Америки в рамках Чемпионатов Мира. Это случилось в 2002 году во встрече против Эквадора (2:1).

Сборная Бразилии пропустила всего 3 гола в 14 последних матчах.

В последних 6 матчах сборная Мексики забила всего 4 гола, из них 2 – в ворота Южной Кореи во втором туре нынешнего Чемпионата Мира.

На последних четырех мундиалях команды, которые доходили до полуфинала, обязательно выигрывали свои последние матчи в группе. Бразилия свою встречу против Сербии выиграла (2:0), а вот Мексика в третьем туре Чемпионата Мира крупно проиграла Швеции (3:0).

Бразилия очень давно не вылетала на стадии 1/8 финала мундиаля. Последний раз это случилось в 1990 году, когда "селесао" минимально уступили Аргентине (1:0). Единственный гол в том матче забил Клаудио Каниджа. С тех пор "пентакампеоне" доходили как минимум до четвертьфинала самого главного турнира в мировом футболе.

Ориентировочные составы

Бразилия: Алиссон – Фагнер, Силва, Миранда, Ф. Луис – Каземиро, Паулиньо, Коутиньо – Виллиан, Неймар, Жезус.

Мексика: Очоа – Лайюн, Айяла, Сальседо, Гальярдо – Гуардадо, Эррера, дос Сантос – Вела, Лосано, Чичарито.

Прогноз на матч

Конечно, Бразилия значительно превосходит в классе Мексику и вряд ли позволит подопечным Осорио подпортить себе жизнь еще на стадии 1/8 финала. Но совершенно не факт, что победа будет слишком уж убедительной. Все-таки мексиканцы будут использовать контратакующую модель, что означает массированную игру в обороне. А значит, счет 2:0 – это максимум, чего мы можем ожидать от данного противостояния.

Букмекеры отдают предпочтение подопечным Тите. Коэффициент на победу Бразилии ничтожно мал – 1,4. Ничья оценивается повыше – 4,5. А вот победа "трехцветных" выглядит уж очень маловероятной. В случае победы Мексики поставленные деньги можно было умножить в 8,4 раза, и, к тому же, эта цифра постоянно стремится ввысь!

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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