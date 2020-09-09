"Сначала мы для вас герои, а потом вы на нас писаете". Ловрен высказался о критике в СМИ после поражения сборной Хорватии

Защитник сборной Хорватии и "Зенита" Деян Ловрен в инстаграме ответил журналистам, раскритиковавшим национальную команду после поражения в матче Лиги наций от Франции (2:4).

"Мы принимаем критику, но дорогая пресса, не нужно подливать масла в огонь. Сначала мы для вас герои, но потом вы на нас писаете. Мы все люди и иногда совершаем ошибки", - написал футболист.

Отметим, в матче с командой Франции футболист забил один из голов в ворота соперника.

Не пропустите: Дешам высказался о победном матче Франции с Хорватией в Лиге наций| http://soccernews.ru