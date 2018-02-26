Снегопад сорвал товарищеский матч "Зенита"

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Снегопад сорвал товарищеский матч "Зенита"

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил об отмене товарищеского матча с итальянским "Расингом Фонди".

Причина такого решения - снегопад, который накрыл Рим и привёл в негодность поле стадиона "Кампо ди Карне".

Тем не менее, "Зенит" остаётся в Италии и будет тренироваться там до 1 марта. | http://soccernews.ru

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