Снегопад сорвал товарищеский матч "Зенита"
Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил об отмене товарищеского матча с итальянским "Расингом Фонди".
Причина такого решения - снегопад, который накрыл Рим и привёл в негодность поле стадиона "Кампо ди Карне".
Тем не менее, "Зенит" остаётся в Италии и будет тренироваться там до 1 марта. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12