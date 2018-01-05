Снейдер будет играть на Ближнем Востоке



Голландский полузащитник "Ниццы" Уэсли Снейдер покинет клуб, сообщает журналист Лоик Тандзи в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист перейдет в клуб одной из стран Ближнего Востока.

В этом сезоне 33-летний Снейдер провел за "Ниццу" 8 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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