Снейдер будет играть на Ближнем Востоке
Голландский полузащитник "Ниццы" Уэсли Снейдер покинет клуб, сообщает журналист Лоик Тандзи в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист перейдет в клуб одной из стран Ближнего Востока.
В этом сезоне 33-летний Снейдер провел за "Ниццу" 8 матчей и отдал 1 результативную передачу.
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