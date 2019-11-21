Снейдер: "Если бы я захотел, то был бы на одном уровне с Месси и Роналду"
Бывший футболист сборной Нидерландов Уэсли Снейдер рассказал, каких высот в футболе он мог бы достичь.
"Если бы я захотел, то был бы на одном уровне с Месси и Роналду. Для этого мне просто нужно было выкладываться на все 100 процентов. Мне не интересен был "Золотой мяч" в 2010 году и я ни о чем не жалею. Я мог всего этого добиться, но просто не хотел. Мне нравилась моя карьера и выигрывал все возможные трофеи.
Я командный футболист и я хотел достичь успеха с другими игроками. Спустя десять лет я все слышу от людей, что должен был выиграть "Золотой мяч" в 2010 году. Я им отвечаю: "Ребята, я выигрывал Лигу Чемпионов. Это куда приятнее, чем индивидуальная награда", - приводит слова Снейдера Voetbalzone.
Напомним, что за свою карьеру Снейдер выступал за "Аякс", "Реал", "Интер", "Галатасарай", "Ниццу" и "Аль-Гарафу". В сумме на счету игрока 22 завоеванных трофея.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23