Снейдер: "Если бы я захотел, то был бы на одном уровне с Месси и Роналду"

Бывший футболист сборной Нидерландов Уэсли Снейдер рассказал, каких высот в футболе он мог бы достичь.

"Если бы я захотел, то был бы на одном уровне с Месси и Роналду. Для этого мне просто нужно было выкладываться на все 100 процентов. Мне не интересен был "Золотой мяч" в 2010 году и я ни о чем не жалею. Я мог всего этого добиться, но просто не хотел. Мне нравилась моя карьера и выигрывал все возможные трофеи.

Я командный футболист и я хотел достичь успеха с другими игроками. Спустя десять лет я все слышу от людей, что должен был выиграть "Золотой мяч" в 2010 году. Я им отвечаю: "Ребята, я выигрывал Лигу Чемпионов. Это куда приятнее, чем индивидуальная награда", - приводит слова Снейдера Voetbalzone.

Напомним, что за свою карьеру Снейдер выступал за "Аякс", "Реал", "Интер", "Галатасарай", "Ниццу" и "Аль-Гарафу". В сумме на счету игрока 22 завоеванных трофея.

Читайте также: У Роналду на 3 хет-трика в карьере больше, чем у Месси. | http://soccernews.ru