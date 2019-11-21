Снейдер: "Если бы я захотел, то был бы на одном уровне с Месси и Роналду"

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Снейдер: "Если бы я захотел, то был бы на одном уровне с Месси и Роналду"

Бывший футболист сборной Нидерландов Уэсли Снейдер рассказал, каких высот в футболе он мог бы достичь.

"Если бы я захотел, то был бы на одном уровне с Месси и Роналду. Для этого мне просто нужно было выкладываться на все 100 процентов. Мне не интересен был "Золотой мяч" в 2010 году и я ни о чем не жалею. Я мог всего этого добиться, но просто не хотел. Мне нравилась моя карьера и выигрывал все возможные трофеи.

Я командный футболист и я хотел достичь успеха с другими игроками. Спустя десять лет я все слышу от людей, что должен был выиграть "Золотой мяч" в 2010 году. Я им отвечаю: "Ребята, я выигрывал Лигу Чемпионов. Это куда приятнее, чем индивидуальная награда", - приводит слова Снейдера Voetbalzone.

Напомним, что за свою карьеру Снейдер выступал за "Аякс", "Реал", "Интер", "Галатасарай", "Ниццу" и "Аль-Гарафу". В сумме на счету игрока 22 завоеванных трофея.

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Комментарии

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pashabaldin

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси:"Если бы я захотел,то выиграл бы ЛЧ.Просто другие не хотели"

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