Снейдер и Балотелли не попали в заявку на матч с "Наполи"

Два игрока "Ниццы" - полузащитник Уэсли Снейдер и нападающий Марио Балоттелли - пропустят первый матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов против "Наполи".

Как сообщает Football Italia, оба футболиста не попали в заявку "орлят" на этот поединок. Ранее стало известно, что голландец и итальянец испытывают проблемы со здоровьем.

Напомним, что матч "Наполи" - "Ницца" состоится в среду в 21:45 по московскому времени.

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