Снейдер может перебраться в MLS

Теги галатасарайуэсли снейдер

Снейдер может перебраться в MLS

Голландский полузащитник "Галатасарая" Уэсли Снейдер готов рассмотреть предложения от клубов американской лиги MLS, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист принял решение перебраться за океан после того, как ему не удалось перебраться в Италию. Хавбек пытался трудоустроиться в "Милане", "Интере" или "Сампдории", но получил отказ.

Напомним, что контракт 33-летнего Снейдера с "Галатасараем" истекает летом 2018 года.

Не пропустите: "Милан" отказался от услуг Снейдера. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City 34 54
3 Торонто 34 53
4 ДК Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов