Снейдер может перебраться в MLS
Голландский полузащитник "Галатасарая" Уэсли Снейдер готов рассмотреть предложения от клубов американской лиги MLS, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, футболист принял решение перебраться за океан после того, как ему не удалось перебраться в Италию. Хавбек пытался трудоустроиться в "Милане", "Интере" или "Сампдории", но получил отказ.
Напомним, что контракт 33-летнего Снейдера с "Галатасараем" истекает летом 2018 года.
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